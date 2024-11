Lettera43.it - La ‘purga’ di Giuli: mancato rinnovo del contratto per quattro direttori di grandi musei

Il ministro della Cultura Alessandroha scelto di non rinnovare i contratti in scadenza didiitaliani: salutano i rispettivi incarichi Stephane Verger (Museo Nazionale Romano), Mario Epifani (Palazzo Reale a Napoli), Maria Luisa Pacelli (Pinacoteca Nazionale di Bologna) e Annamaria Mauro (Museo Nazionale di Matera). Stephane Verger (Imagoeconomica).ha detto che il Mic «ha ambizioni più alte» Il cambiamento più discusso riguarda il francese Verger, direttore del Museo Nazionale Romano dal 2020: ildel suo mandato era infatti dato quasi per certo. Tutti iinteressati hanno ricevuto la comunicazione della mancata riconferma.ha dichiarato a Repubblica che alla base della sua decisione non ci sono giudizi negativi personali, ma che il ministero punta ha «ambizioni più alte» per icoinvolti.