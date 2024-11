Ilrestodelcarlino.it - Jesina "spettatrice" per la vetta. Contro Lunano a caccia del tris

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Lastrizza l’occhio al primo posto. La squadra leoncella - arrivata a un solo punto dalla- scenderà in campo solo domani, in casa,il, penultimo, ma già oggi i biancorossi potrebbero avere un risimportante dall’impegno della capolista Fermignanese che riceverà un Villa San Martino (battuto nell’ultimo turno proprio dallasul campo pesarese) che staziona a ridosso della zona playoff. Laandrà aal Carotti della terza vittoria consecutiva dopo quelleTavullia Valfoglia e Villa San Martino. Alla seconda vittoria casalinga di fila ci punta invece il Marina alla ricerca della continuità che ospita la Pergolese. In questa nona giornata previsto solo un derby, quello tra Sassoferrato Genga e Barbara Monserra, due squadre alla ricerca del successo che manca per entrambe da varie giornate.