Ilrestodelcarlino.it - Incuria, guano e tombe off limits ad Ancona: “Qui c’è poco rispetto per i morti”

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024), 2 novembre 2024 – “Si può dare di più”. Non è il brano cantato dal trio Tozzi-Morandi-Ruggeri ma il grido di una cittadina di 80 anni che da due anni chiede a Comune embiente di risolvere il problema dei piccioni al cimitero di Tavernelle. Gli escrementi dei volatili, moltissimi sembrerebbe stando alle foto che la lettrice ha fornito al Carlino, raggiungono la tomba dove dovrebbero riposare in pace i suoi due genitorinegli anni ‘70. “Dovrebbero ma non è cosi – tuona Evelina Cori – la loro tomba è un ricettacolo didi piccioni e va a rovinare i fiori che noi familiari mettiamo in segno di amore e ricordo. Non dovrebbe funzionare così nei cimiteri, ci vuoleper ima nessuno sembra averne. Sono due anni che faccio la spola casa-uffici dimbinte, telefono, chiedo di risolvere il problema ma ildei piccioni è sempre lì.