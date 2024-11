Gubbio-Rimini oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) Ecco tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Pietro Barbetti valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di. La compagine umbra sta disputando questa prima parte di stagione tra diversi alti e bassi, ma adesso spera di trovare una maggiore continuità a livello di risultati per recuperare punti e posizioni nei confronti delle dirette rivali., come seguire il match La formazione biancorossa, dal suo canto, dopo un avvio di campionato complicato è riuscita a cambiare passo in maniera decisiva, ma ora sembra aver perso un po’ il ritmo e spera di tornare a macinare diversi punti. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 novembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 251. Sportface.