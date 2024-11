Gaeta.it - Ecri critica la polizia italiana: accuse di omofobia e richieste di inclusione radicale

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter La denuncia dell’, organismo anti-razzismo del Consiglio Europeo, ha creato un acceso dibattito in Italia. Ayres dell’agenzia europea parla die profilazione razziale da parte delle forze dell’ordine italiane, scatenando la reazione del governo e stupore da parte del Presidente Mattarella. Il documento in questione non si limita a puntare il dito su presunti comportamenti scorretti della. Levanno ben oltre e toccano aspetti sociali e culturali che riguardano le comunità Lgbt, Rom e i migranti. Rappresenta un’interpretazione del politically correct che ha già sollevato polemiche. La protezione dell’identità Lgbt Un punto cruciale del rapporto riguarda la protezione dei diritti delle persone Lgbt.