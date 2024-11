Cityrumors.it - Cessione As Roma: c’è l’offerta ufficiale, i Friedkin riflettono

Leggi tutto su Cityrumors.it

Un imprenditore italiano ha fatto arrivare nella giornata odierna una propostasul tavolo della famigliaper l’acquisizione della società giallorossa Sono settimane particolari per la As, tra una situazione tecnica sul campo abbastanza complicata dopo il cambio dell’allenatore, un ambiente sempre più in ebollizione contro la gestione americana della società e voci sempre più ricorrenti di una possibile dismissione dell’attuale proprietà a favore di misteriosi nuovi compratori. Ipronti a cedere la As– Cityrumors.it – AnsaLadel nuovo allenatore Ivan Juric è riuscita a rialzare almeno per il momento la testa con la risicata, ma fondamentale vittoria contro il Torino. Il gol di Dybala ha per il momento fermato tutte le ipotesi di ennesimo cambio tecnico in panchina che si erano succedute dopo la clamorosa disfatta di Firenze.