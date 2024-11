Bologna si travestono da rapimento di Aldo Moro per Halloween L’ira della Lega | Indagatele

Leggi tutto su Open.online

Sta suscitando diverse polemiche una foto scattata a, la notte del 31 ottobre. Nell’immagine compaiono tre ragazze che, per, hanno scelto di travestirsi inscenando ildi. La rappresentazione mostra due di loro in piedi che reggono una bandiera delle Brigate Rosse, mentre la terza, inginocchiata, tiene in mano una falsa pagina di giornale intitolata «rapito». La foto è stata fatta davanti al Teatro Comunale di. Durissima la critica. Il segretario del partito bolognese, Cristiano Di Martino, ha diffuso lo scatto su Facebook, commentando: «Credo che queste tre persone vadano identificate e indagate. Non si può essere così leggeri su un argomento come questo». E ha aggiunto: «È uno schifo inaccettabile».