Atalanta-Napoli Gasperini non farà turnover prima dello Stoccarda | probabili formazioni e dove vederla

Domani nel ‘lunch match’ delle 12.30 l’è di scena al Maradona, per il secondo vero big match di questo inizio di stagione dopo quello alla terza giornata a San Siro contro l’Inter. Scontro al vertice tra la capolista, a 25 punti, e la Dea, terza a 19, ma lanciatissima dopo quattro successi consecutivi in campionato e un filotto da otto risultati utili su nove gare negli ultimi 40 giorni. Di fatto è un primo vero scontro diretto nella lotta per lo titolo. “È una partita come le altre, difficile come le altre. Uno scontro da scudetto? Io ragiono con un altro metro, se mi si chiede oggi se l’è da scudetto rispondo di no. Poi questa partita arriva solo alla undicesima giornata.