Librerie dedicate ai piccoli pazienti dell'Ospedale dei Bambini "Vittore Buzzi" di Milano portano ora il ricordo di Francesco Dati, l'undicenne di Busto Garolfo che ha combattuto fin dalla nascita contro una polineuropatia degenerativa, senza mai perdere il suo sorriso radioso. Il sorriso di un "bambino speciale", che, a quattro anni dalla sua scomparsa, è ancora vivo non solo nei cuori della famiglia e degli amici, ma di un intero paese. L'idea di queste Librerie è nata per regalare ai bambini ricoverati al Buzzi un momento di svago, un piccolo rifugio tra le pagine di storie che Francesco amava tanto ascoltare e inventare, persino per intrattenere lui stesso i volontari.

Un dono all’ospedale Buzzi. Librerie per piccoli pazienti nel ricordo di Francesco

Il bimbo di Busto Garolfo scomparso a 11 anni in ospedale amava i racconti. La comunità ha regalato i propri volumi per non dimenticare il piccolo guerriero.

