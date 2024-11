Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-11-2024 ore 13:30

(Di venerdì 1 novembre 2024) Luceverdetrovati dalla redazione molto intenso ilin uscita dacode sulla diramazionenord tra Settebagni e Fianono verso Firenze e sulla A24L’Aquila dal raccordo attivoli se sta situazione sulla diramazione disud con le code registrate tra il raccordo è San Cesareo trafficata la carreggiata esterna del raccordo anulare con code tra Viale all’uscita per la diramazioneSud code peranche sulla carreggiata interna tra la Cassia bis e la Salaria incolonnamenti poi sulla via Pontina da raccordo a Castel di Decima verso Pomezia in centro temporaneamente chiuso il controviale di Lungotevere Prati per i rilievi a seguito di un incidente e da oggi accettate esigenze per consentire I preparativi delle Celebrazioni in programma per il 4 novembre è chiusa in centro via dei Cerchi da Piazza di Porta Capena a via San Teodoro chiuso anche ...