Tenta di rapinare un passante con un coltello | arrestato

Bologna, 1 novembre 2024 - Ha minacciato un passante con un coltello di 30 centimetri di lama per avere dei soldi, poi ha minacciato allo steso modo anche i poliziotti. È successo ieri pomeriggio a Bologna dove è stato arrestato, in via Ferrarese, un romeno di 26 anni, incensurato, per Tentata rapina aggravata e minacce aggravate a pubblico ufficiale. È stata la stessa vittima, un 46enne, a chiamare le forze dell'ordine. Gli agenti sono riusciti a immobilizzare il 26enne. Dopo è emerso che pochi minuti prima una donna era stata colpita dal romeno con un calcio alla schiena, dentro alla Coop di via Creti. Il giovane è stato portato in carcere.

