Stagisti: giovani carini e... sfruttati

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Panorama.it: Nessun orario. Una competizione agguerritissima, che va ben oltre il lavoro. Un ambiente più asfittico che creativo. Uno stipendio da fame, con cui neanche riuscivo a pagarmi i pasti in ufficio. E, ancora, un’ossessione assoluta per la forma fisica e per ciò che si indossa. Niente deve essere lasciato al caso, pena una gogna che va oltre le ore in ufficio». Parla così Anna S., 25 anni, che il mondo del fashion l’ha lasciato qualche mese fa dopo uno stage in una nota casa di moda fiorentina. «Non ce la facevo più. Ho avuto un esaurimento nervoso. E non perché mi chiedessero cose lontanissime da ciò per cui ero stata assunta, come ordinare il pranzo o portare i caffè, ma perché il clima che si respirava era intollerabile. Praticamente ero sul set de Il Diavolo veste Prada, ma non me n’ero accorta».