Salvatore Perna vicecampione d'Italia di Taekwondo

"Il Taekwondo insegna a superare i propri limiti" Napoli. «Con questa gara mi sono messo in gioco ed il secondo posto è senz'altro un ottimo risultato. Basta volerlo veramente e possiamo riuscire a portare a termine i nostri sogni, bisogna mettersi in gioco e credere nelle proprie potenzialità». Salvatore Perna, maestro partenopeo di Taekwondo di 38 anni, è vicecampione d'Italia nella categoria Master. I Campionati Italiani di Taekwondo, Cinture Rosse e Master, si sono tenuti al Palamare Valter Vicentini di Caorle, in Veneto, il 26 e 27 ottobre scorso. Un evento di caratura nazionale organizzato dal Comitato Regionale FITA Veneto insieme alla Federazione Italiana Taekwondo che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia.