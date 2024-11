Roma, crollano parti del cornicione di una chiesa in via del Corso: ferito passante (Di venerdì 1 novembre 2024) Roma, 1 novembre 2024 – Tragedia sfiorata verso le 10 di questa mattina in via del Corso: parti del cornicione della chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria si sono staccate, colpendo un passante 51enne. L’uomo, cittadino italiano, è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli per le medicazioni del caso. A intervenire per primi, all’altezza del civico 45, sono state le pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia locale di Roma Capitale. I Vigili del fuoco hanno transennato l’area. La chiesa, di stile barocco e risalente al XVII secolo, è il luogo di culto cattolico tradizionalista – dedito ovvero alla messa tridentina – più antico della capitale. Quotidiano.net - Roma, crollano parti del cornicione di una chiesa in via del Corso: ferito passante Leggi tutto su Quotidiano.net (Di venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024 – Tragedia sfiorata verso le 10 di questa mattina in via deldeldelladei Santi Nomi di Gesù e Maria si sono staccate, colpendo un51enne. L’uomo, cittadino italiano, è rimasto leggermenteed è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli per le medicazioni del caso. A intervenire per primi, all’altezza del civico 45, sono state le pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia locale diCapitale. I Vigili del fuoco hanno transennato l’area. La, di stile barocco e risalente al XVII secolo, è il luogo di culto cattolico tradizionalista – dedito ovvero alla messa tridentina – più antico della capitale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:didi una chiesa;deldi una chiesa in via del Corso: ferito passante;dida una chiesa: paura in via del Corso: un uomo ferito; Crollo di: un ferito e intervento della Polizia Locale;, crolla pezzo didi una chiesa in via del Corso: ferito un uomo e strada transennata; Via del Corso,pezzi dida una chiesa: ferito un passante; Approfondisci 🔍

Roma, crollano parti di cornicione da una chiesa: paura in via del Corso: un uomo ferito

(video.corriere.it)

Paura in centro a Roma. I vigili del I Gruppo sono intervenuti, intorno alle 10 di oggi 1 novembre, in via del Corso 45, nel cuore della Capitale, a causa della caduta di alcune parti di cornicione da ...

Roma, crolla pezzo di cornicione di una chiesa in via del Corso: ferito un uomo e strada transennata

(leggo.it)

Cadute alcune parti di cornicione dalla chiesa dei Santi Nomi di Gesu' e Maria in via del Corso, al centro di Roma. Un uomo è rimasto leggermente ferito e portato in ospedale. Sul ...

Roma, crollano parti di cornicione da una chiesa in via del Corso: un ferito in ospedale

(msn.com)

Scampata tragedia nella chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria,gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco hanno transennato l'area ...

Roma, cadono parti di cornicione di una chiesa del centro: un ferito

(msn.com)

L'incidente è avvenuto poco prima delle 10, quando pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in via del Corso 45 per una caduta di alcune parti di cornicione ...