Sport.quotidiano.net - Ravenna, hai svoltato?

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: "Questa vittoria ci deve dare l’entusiasmo che ci era mancato in altre occasioni". Lo Bosco ha suonato la carica. Un gol e un assist nel 3-0 dell’altra sera al Benelli contro il Piacenza, ed ecco ilrisalito al 3° posto: "Ci vuole sempre equilibrio nei giudizi, soprattutto per chi vede da fuori le partite. Noi in campo invece dobbiamo rimanere consapevoli delle qualità che abbiamo. Col Piacenza è arrivata una vittoria importante, diversa da quella di domenica contro il San Marino. Ogni match è differente. L’importante è affrontare ciascun impegno agonistico con lo stesso spirito. E, questo spirito, oggettivamente, si è visto. Dobbiamo essere contenti di questo e, soprattutto, insistere". La standing ovation a fine partita è stato il miglior tributo del pubblico giallorosso, finalmente soddisfatto per gioco e risultato.