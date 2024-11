Iltempo.it - Pokerissimo a Como, la Lazio vola

(Iltempo.it - venerdì 1 novembre 2024)e terzo posto in classifica insieme con Atalanta e Fiorentina: lafa lo scherzetto al, vince la seconda trasferta in campionato e conferma l'ottimo momento di forma. Peccato per il rosso a Tavares che salterà lunedì la sfida contro il Cagliari all'Olimpico: da vincere a tutti i costi per continuare are. Fabregas perde Sergi Roberto e si affida ai tre talentuosi fantasisti Strefezza, Paz e Fadera alle spalle di Cutrone. Baroni risponde con un modulo speculare e, proprio per fronteggiare i «piccoletti» delsceglie la difesa schierata contro il Genoa con Marusic e Tavares esterni e i veloci Gila e Patric in mezzo.