Gamerbrain.net - Pokèmon Trading Card Game Pocket: Il nuovo free to play Mobile per i collezionisti di carte

Leggi tutto su Gamerbrain.net

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gamerbrain.net: Se siete appassionati di, sarete lieti di sapere che è disponibile su Android e iOS, untoincentrato sullecollezionabili, ci stiamo riferendo agioco dicollezionabilisuSviluppato da Creatures Inc e DeNA,offre una versione semplificata di TCG, ottima per chi si avvicina per la prima volta all’esperienza, con lo scopo di collezionaresenza spendere soldi. Giornalmente è possibile aprire fino a due bustine gratuite, ognuna di essa contiene un massimo di cinque. Con la modalità Pescata misteriosa potete ottenererare che sono ancora imbustate, dunque non ottenute da altri giocatori online. Ovviamente lo scopo del gioco non è solo quello di collezionare, ma anche di sfidare altri giocatori online con i propri mazzi personalizzati.