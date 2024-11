Pecco Bagnaia: «A Valencia non corro, nemmeno se mi costa il Mondiale di MotoGp» (Di venerdì 1 novembre 2024) Il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima gara della stagione, in programma il 17 novembre, è stato cancellato dopo le parole del pilota che non avrebbe mai corso sulla pista della città devastata dall'alluvione. L'organizzazione aveva ipotizzato una gara per aiutare con l'incasso la città Vanityfair.it - Pecco Bagnaia: «A Valencia non corro, nemmeno se mi costa il Mondiale di MotoGp» Leggi tutto su Vanityfair.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Il Gran Premio della Comunitàna, ultima gara della stagione, in programma il 17 novembre, è stato cancellato dopo le parole del pilota che non avrebbe mai corso sulla pista della città devastata dall'alluvione. L'organizzazione aveva ipotizzato una gara per aiutare con l'incasso la città

