Valentin Florin Palade, 44 anni, è morto mentre si trovava in un cantiere a Ponteranica, in provincia di Bergamo: gli è crollato addosso all'improvviso un muro di sassi. Fanpage.it - Operaio morto schiacciato da un muro di sassi crollato in un cantiere: la vittima è Valentin Florin Palade Leggi tutto su Fanpage.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Fanpage.it:, 44 anni, èmentre si trovava in una Ponteranica, in provincia di Bergamo: gli èaddosso all'improvviso undi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:da undi sassi crollato in un cantiere: la vittima è Valentin Florin Palade; Bergamo,di 44 anni muoreda unnel cantiere del tram a Ponteranica;da undi sassi e cemento: aveva solo 44 anni; L’da un: «Ingiusto morire sul lavoro». Indagini nel cantiere T2; Bergamo, crollain uno scavo:a Ponteranica; Crolla unnel cantiere del tram: giovanemuore sul colpo; Approfondisci 🔍

Operaio morto schiacciato da un muro di sassi crollato in un cantiere: la vittima è Valentin Florin Palade

(fanpage.it)

Valentin Florin Palade, 44 anni, è morto mentre si trovava in un cantiere a Ponteranica, in provincia di Bergamo: gli è crollato addosso all'improvviso ...

L’ operaio schiacciato da un muro: «Ingiusto morire sul lavoro». Indagini nel cantiere T2

(informazione.it)

Stava lavorando nel cantiere della T2 in via Foppetta, a Ponteranica, ai piedi di un vecchio muro in sassi e cemento non armato, quando ieri mattina si è verificato il crollo che gli è costato la vita ...

Bergamo, operaio di 44 anni muore schiacciato da un muro nel cantiere del tram a Ponteranica

(milano.repubblica.it)

L'uomo stava lavorando a ridosso della parete che improvvisamente è collassata. Il cantiere è stato sequestrato ...

Un boato e il muro crolla. Cantiere della metrotramvia: operaio muore sepolto da un cumulo di detriti

(msn.com)

I suoi colleghi di lavoro hanno raccontato di aver udito un boato. A provocarlo, il crollo di un tratto di muro pericolante, senza armatura, lungo circa una decina di metri per quasi quatto di altezza ...