Non solo Valencia Anche l' Andalusia agricola è devastata dalla tempesta Dana

Valencia e i suoi cittadini già si cominciano a contare gli ingenti danni che questa ha provocato. Un pesante contraccolpo lo ha sicuramente ricevuto il comparto agricolo che è uno dei più economicamente rilevanti soprattutto in una regione come quella dell'Andalusia, anch'essa colpita da piogge torrenziali e pesanti allagamenti. Finora, dopo i primi rilievi effettuati dai tecnici dell'Ufficio Regionale dell'Agricoltura, sono stati colpiti circa 4.264 ettari di serre, soprattutto di cetrioli e peperoni. Tuttavia, come ha sottolineato il responsabile regionale dell'Agricoltura Ramón Fernández-Pacheco, queste cifre sono provvisorie. In questa zona i danni stimati in milioni di euro solo per le coperture in plastica, a causa della rottura delle strutture che proteggono le colture.

Non solo Valencia, il tifone Kong-rey mette in ginocchio Taiwan: un morto e 73 feriti. Anche la Cina si prepara al disastro

Una donna di 56 anni è morta e 73 persone sono rimaste ferite a Taiwan dopo che il potente tifone Kong-rey ha toccato terra a Chenggong, nel sudest. Lo hanno riferito le autorità locali, spiegando che ...

Alluvione a Valencia in Spagna, apocalisse e morti ma non solo: pioggia di sassi, predatori, fughe disperate

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e col ...

Alluvione Valencia, rischio epidemie: carcasse di animali in strada e niente acqua potabile. «La gente non ha da mangiare»

Adesso c'è il rischio di infezioni, epidemie e malattie perché in molte cittadine dell'area di Valencia non sono stati rimossi i detriti, non sono stati portate via le carcasse di animali morti e non ...

Perché la catastrofe di Valencia è anche politica

Aumenta il bilancio delle vittime. Il 9 novembre i sindacati in piazza: nel mirino il presidente Mazón che ha cancellato l’ente per le emergenze e non ha dato l’allarme ...