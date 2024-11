Argentina è stata affidata alla coppia di italiani che nel frattempo ha affittato un appartamento a Buenos Aires. I due uomini, tra cui Ilgazzettino.it - Neonata fermata in Argentina con il medico padovano e il compagno: per tre volte hanno cercato di lasciare il Paese. L?ombra del racket dei bambini Leggi tutto su Ilgazzettino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgazzettino.it: PADOVA - La bambina nata dalla gestazione per altri inè stata affidata alla coppia di italiani che nel frattempo ha affittato un appartamento a Buenos Aires. I due uomini, tra cui

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:incon ilpadovano e il compagno: per tre volte hanno cercato di lasciare il;incon ilpadovano e il compagno: l’ombra del racket dei bambini. Per tre vol; Maternità surrogata, coppia italianain; La Lega contro la coppia gay italianain: “Maternità surrogata scelta aberrante”; Cosa rischia la coppia di italianiincon lanata con la GPA: probabile un processo al loro rientro in Italia;, due italiani fermati con bimba nata da maternità surrogata; Approfondisci 🔍

Neonata fermata in Argentina con il medico padovano e il compagno: per tre volte hanno cercato di lasciare il Paese. L’ombra del racket dei bambini

(ilgazzettino.it)

PADOVA - La bambina nata dalla gestazione per altri in Argentina è stata affidata alla coppia di italiani che nel frattempo ha affittato un appartamento a Buenos Aires. I due uomini, tra ...

Neonata fermata in Argentina con il medico padovano e il compagno: l’ombra del racket dei bambini. Per tre volte hanno cercato di lasciare il Paese

(ilgazzettino.it)

PADOVA - La bambina nata dalla gestazione per altri in Argentina è stata affidata alla coppia di italiani che nel frattempo ha affittato un appartamento a Buenos Aires. I due uomini, tra ...

Medico padovano fermato in Argentina con una neonata nata da maternità surrogata: la madre reclutata su Facebook da un'organizzazione

(msn.com)

PADOVA - Una vera e propria organizzazione, attiva per reclutare via social network giovani donne in stato di difficoltà economica e sociale ...

Argentina, chi sono gli italiani fermati: «5.500 euro alla mamma per la gravidanza». Il papà è medico

(ilmessaggero.it)

Sono stati fermati all'aeroporto di ... uno dei due italiani, sarebbe un medico di Padova. Secondo quanto ricostruito, la bambina è nata il 10 ottobre scorso in una clinica privata nella Capitale ...