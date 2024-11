Napoli-Atalanta, Mutti: “Partita tosta per entrambe” - Il Napoli Domenica alle 12.30 incontrerà un’Atalanta che ha ritrovato smalto e risultati. Al Maradona per gli azzurri sarà una sfida insidiosa, un nuovo esame di maturità dopo quello della scorsa settimana contro il Milan. L’ex allenatore di Napoli e Atalanta Bortolo Mutti ha parlato del prossimo match a Radio Marte nel corso di ‘Forza Napoli Sempre’. Di seguito le sue dichiarazioni alla radio napoletana. Napoli-Atalanta, “Dopo un inizio particolare l’Atalanta si è ritrovata” Così Mutti: “Dopo un inizio particolare l’Atalanta si è ritrovata, ora è in un bel momento, è una squadra che non ha cambiato l’allenatore ed è sicuramente molto da rispettare. Sarà una Partita tosta per entrambe, anche perchè rispetto al passato gli azzurri hanno fisicità e solidità che prima non avevano e quindi i duelli saranno anche in tal senso equilibrati. Terzotemponapoli.com - Napoli-Atalanta, Mutti: “Partita tosta per entrambe” Leggi tutto su Terzotemponapoli.com (Terzotemponapoli.com - venerdì 1 novembre 2024)- IlDomenica alle 12.30 incontrerà un’che ha ritrovato smalto e risultati. Al Maradona per gli azzurri sarà una sfida insidiosa, un nuovo esame di maturità dopo quello della scorsa settimana contro il Milan. L’ex allenatore diBortoloha parlato del prossimo match a Radio Marte nel corso di ‘ForzaSempre’. Di seguito le sue dichiarazioni alla radio napoletana., “Dopo un inizio particolare l’si è ritrovata” Così: “Dopo un inizio particolare l’si è ritrovata, ora è in un bel momento, è una squadra che non ha cambiato l’allenatore ed è sicuramente molto da rispettare. Sarà unaper, anche perchè rispetto al passato gli azzurri hanno fisicità e solidità che prima non avevano e quindi i duelli saranno anche in tal senso equilibrati.

