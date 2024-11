Juventus a gennaio provvederà a regalare a Motta un nuovo difensore di comprovata qualità. Quattro i nomi al vaglio del manager bianconero. Da bunker a colabrodo. Si interroga la Juventus, dopo il brusco calo di efficienza del reparto difensivo. I bianconeri infatti, orfani di Gleison Bremer che si rivedrà soltanto nella seconda parte del 2025, hanno subito 53 tiri e 7 gol nelle ultime 3 partite: numeri preoccupati, per un club che punta a vincere lo scudetto e ad arrivare alle fasi finali di Champions League. Mercato Juventus, poker di nomi per sostituire Bremer: spunta una vecchia conoscenza + TvPlay.it (LaPresse)Ecco perché Cristiano Giuntoli, vista anche la crisi attraversata da Danilo, a gennaio interverrà sul Mercato al fine di regalare a Thiago Motta un elemento di comprovata qualità ed esperienza, capace di garantire maggiori garanzie rispetto al brasiliano. Tvplay.it - Mercato Juventus, poker di nomi per sostituire Bremer: spunta una vecchia conoscenza Leggi tutto su Tvplay.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Tvplay.it: Laa gennaio provvederà a regalare a Motta un nuovo difensore di comprovata qualità. Quattro ial vaglio del manager bianconero. Da bunker a colabrodo. Si interroga la, dopo il brusco calo di efficienza del reparto difensivo. I bianconeri infatti, orfani di Gleisonche si rivedrà soltanto nella seconda parte del 2025, hanno subito 53 tiri e 7 gol nelle ultime 3 partite: numeri preoccupati, per un club che punta a vincere lo scudetto e ad arrivare alle fasi finali di Champions League.diperuna+ TvPlay.it (LaPresse)Ecco perché Cristiano Giuntoli, vista anche la crisi attraversata da Danilo, a gennaio interverrà sulal fine di regalare a Thiago Motta un elemento di comprovata qualità ed esperienza, capace di garantire maggiori garanzie rispetto al brasiliano.

