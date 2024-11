Media, almeno 10 morti in un raid su una scuola a Nuseirat (Di venerdì 1 novembre 2024) almeno 10 palestinesi sono stati uccisi in un attacco israeliano che ha preso di mira l'ingresso di una scuola che ospita sfollati nel campo di Nuseirat nella Striscia di Gaza centrale. Lo scrivono i Media regionali tra cui Al Jazeera. Quotidiano.net - Media, almeno 10 morti in un raid su una scuola a Nuseirat Leggi tutto su Quotidiano.net (Di venerdì 1 novembre 2024)10 palestinesi sono stati uccisi in un attacco israeliano che ha preso di mira l'ingresso di unache ospita sfollati nel campo dinella Striscia di Gaza centrale. Lo scrivono iregionali tra cui Al Jazeera.

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Almeno 10 palestinesi sono stati uccisi in un attacco israeliano che ha preso di mira l'ingresso di una scuola che ospita sfollati nel campo di Nuseirat nella Striscia di Gaza ...

Beirut, sindaco di Sarafand: "Almeno 10 morti in raid israeliano" | Libano, razzo su Naqura: 8 austriaci dell'Unifil feriti: "Probabilmente lanciato da Hezbollah"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 390. Otto soldati austriaci dell'Unifil sono rimasti lievemente feriti per un razzo caduto su Naqura, in Libano, vicino al confine con Isr ...

Media Gaza, 10 morti in raid Israele. Idf, 'colpito Hamas'

I media palestinesi riferiscono di almeno 10 morti durante il raid. L'Idf afferma di aver preso tutte le misure per limitare danni ai civili.

Libano, almeno 10 raid israeliani sulla periferia di Beirut: 2 morti e 4 feriti

Sono almeno 10 gli attacchi aerei lanciati da Israele sulla periferia meridionale di Beirut. Lo riferisce al Jazeera. Due i morti finora segnalati e quattro ... lo riferiscono i media locali, come ...