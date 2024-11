raid aerei israeliani delle ultime ore sul quartiere Ain el-Remmaneh di Beirut, nella periferia sud-orientale della capitale libanese: lo riferiscono i Media locali, come riporta Al Jazeera. Si tratta dei primi attacchi israeliani contro Beirut in quasi una settimana. Quotidiano.net - Media, '2 morti e 4 feriti in raid Idf su periferia Beirut' Leggi tutto su Quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Due persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite in seguito aiaerei israeliani delle ultime ore sul quartiere Ain el-Remmaneh di, nellasud-orientale della capitale libanese: lo riferiscono ilocali, come riporta Al Jazeera. Si tratta dei primi attacchi israeliani controin quasi una settimana.

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Due persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite in seguito ai raid aerei israeliani delle ultime ore sul quartiere Ain el-Remmaneh di Beirut, nella periferia ...

