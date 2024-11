Iltempo.it - #iltempodioshø

(Di venerdì 1 novembre 2024) Il voto ligure ha messo in evidenza che il campo largo non decolla. Così si cercano alternative al partito unico fra Italia Viva e Azione. È il vecchio pallino di Goffredo Bettini, che torna a vivere. "Se Matteo Renzi è troppo divisivo e Carlo Calenda poco affidabile, dobbiamo fabbricarci un centro a nostra immagine e somiglianza, una sorta di Margherita 'addomesticata'", pensa il guru della sinistra capitolina. Un vestito su misura per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che già in passato ha coltivato l'ambizione di sbarcare nella politica romana.