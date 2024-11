Laverita.info - «I sacerdoti senza più coraggio spesso non credono abbastanza» Leggi tutto su Laverita.info ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Laverita.info: A Illegio, una mostra espone 40 capolavori sulla virtù che batte la paura. Per il curatore, don Alessio Geretti, anche da parte della Chiesa servirebbe maggiore audacia. «Ma quello che manca è l’autentica convinzione».

