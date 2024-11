mani da Scarpinato e Cafiero De Raho“. E’ l’appello lanciato dai familiari vittime delle mafie nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in Senato, convocata per chiedere alla commissione Antimafia “tutta la verità sulle stragi”. A lanciare l’appello è stato nel corso della conferenza il presidente Associazione familiari vittime strage alla stazione di Bologna 2 agosto 1980, Paolo Bolognesi, riferendosi alla proposta del centrodestra di modifica del regolamento interno della Commissione Parlamentare Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, e che porterebbe all’esclusione dai lavori proprio di Roberto Scarpinato e Federico Cafiero De Raho. Ilfattoquotidiano.it - I familiari delle vittime di mafia: “Giù le mani da Scarpinato e De Raho. Colosimo? Rabbia e dolore per la sua amicizia con Ciavardini” Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: “Giù ledae Cafiero De“. E’ l’appello lanciato daimafie nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in Senato, convocata per chiedere alla commissione Anti“tutta la verità sulle stragi”. A lanciare l’appello è stato nel corso della conferenza il presidente Associazionestrage alla stazione di Bologna 2 agosto 1980, Paolo Bolognesi, riferendosi alla proposta del centrodestra di modifica del regolamento interno della Commissione Parlamentare Anti, presieduta da Chiara, e che porterebbe all’esclusione dai lavori proprio di Robertoe Federico Cafiero De

Antimafia, Conte: “Bullismo istituzionale contro Scarpinato e De Raho”. Familiari delle vittime: “Commissione operi fino in fondo”

"Non siamo disponibili ad assistere a questo dossieraggio istituzionale", dice l'ex presidente del consiglio, intervenuto dopo l'evento dei parenti delle vittime di mafia e terrorismo ...

I familiari delle vittime di mafia e terrorismo in Parlamento al fianco di Scarpinato: “Vogliamo piena verità sulle stragi”

I familiari ... di mafia e terrorismo entreranno in Parlamento per ribadire la loro posizione. Giovedì 31 ottobre, all’interno della Sala Nassiriya del Senato, è prevista una conferenza stampa per ...

Salvatore Borsellino alla Commissione Antimafia: «Bisogna indagare sulla sparizione dell’agenda rossa di Paolo»

Anche Salvatore Borsellino è intervenuto alla conferenza stampa organizzata al Senato con le associazioni dei parenti delle vittime di stragi. «Ho letto con sconcerto - afferma Salvatore Borsellino - ...

