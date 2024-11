Quifinanza.it - Giornata Mondiale Vegan, il 60% degli italiani sta riducendo il proprio consumo di carne

Leggi tutto su Quifinanza.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quifinanza.it: Il 1° novembre rappresenta non solo la celebrazione di Ognissanti, ma anche un’importante occasione per riflettere sui benefici di una dietaa in occasione delladeii. A ben vedere, le due ricorrenze, apparentemente distinte, possono trovare un collegamento comune nell’impatto positivo sulla salute e sull’ambiente che deriverebbe dalla riduzione o eliminazione deldi proteine animali. La comunità scientifica ha ormai raggiunto un ampio consenso sui vantaggi di limitare l’introduzione die derivati animali nella dieta quotidiana, poiché una dieta a base vegetale consente di migliorare significativamente la salute. Questa connessione tra benessere umano e salute del Pianeta è ben sintetizzata nella campagna del Wwf “Our Future,” che ribadisce come le condizioni dell’ambiente siano strettamente collegate a quelle dell’uomo.