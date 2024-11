Lanazione.it - Firenze, un incontro dedicato alla pratica giapponese ‘dei cento racconti soprannaturali’

Leggi tutto su Lanazione.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it:, 1 novembre 2024 - Al Museo degli Innocenti disono gli ultimissimi giorni per visitare la mostra Yokai. Mostri, Spiriti e altre Inquietudini nelle Stampe Giapponesi. Il viaggio straordinario tra le creature del folklore nipponico che ha affascinato migliaia di visitatori sta per concludersi, ma nell’ultimo weekend di apertura, sabato 2 e domenica 3 novembre, due eventi collaterali offrono l’ultima imperdibile occasione per vivere la visita in maniera coinvolgente, immersi nelle storie dello hyaku monogatari, il cosiddetto “raduno deisoprannaturali”, o provando a disegnare uno yokai personalizzato con la guida di Gloria Pizzilli, illustratrice di fama internazionale che ha collaborato con The New York Times e altre delle maggiori testate al mondo, e Benedetta Fazzino, docenteThe Sign Comics & Art Academy.