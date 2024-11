Secoloditalia.it - Elon Musk è la ‘sorpresa’ di ottobre secondo il Washington post: “Una cosa straordinaria”

Leggi tutto su Secoloditalia.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Secoloditalia.it: «è l’October surprise di queste elezioni»quanto precisato dal, aggiungendo che rispetto a lui «nessun miliardario americano ha giocato con la politica». Il fondatore di Tesla e Ceo di X è diventato «un October surprise umana che può finanziare un suo esercito di volontari, attrarre personalmente attenzione dei media e organizzare rally per Trump in uno stato chiave come la Pennsylvania”. La Strategia diin Pennsylvania L’imprenditore americano e finanziatore di Donald Trump ha deciso di trasferire in Pennsylvania l’America pac, finanziato da lui con 118 milioni di dollari in poco di più di tre mesi perché convinto che “se Trump vince in Pennsylvania vince le elezioni, lo ripete continuamente, tratta lacome se fosse un accordo commerciale”, avrebbe rivelato un consigliere del candidato repubblicano.