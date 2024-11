propaganda del Cremlino, e che passano sotto il silenzio delle istituzioni e del governo italiano. Non siamo nel Regno Unito, dove il ministro degli Esteri David Lammy ha definito i tentativi di interferenze e di disinformazione come un’emergenza nazionale: siamo molto più semplicemente in Italia, patria del compromesso e dell’ignavia, terra quindi prospera per essere cassa di risonanza e ricettacolo di ogni genere di nefandezze. Linkiesta.it - Ecco come il nostro ministero degli Esteri sottovaluta la propaganda russa Leggi tutto su Linkiesta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Linkiesta.it: In questa serie di articoli che nel corso di queste settimane vi abbiamo proposto c’è stata la puntuale analisi di azioni e di iniziative fuori dal quadro della legalità e delle disposizioni europee da parte di soggetti che agiscono, tramite committenti privati, per rilanciare ladel Cremlino, e che passano sotto il silenzio delle istituzioni e del governo italiano. Non siamo nel Regno Unito, dove il ministroDavid Lammy ha definito i tentativi di interferenze e di disinformazioneun’emergenza nazionale: siamo molto più semplicemente in Italia, patria del compromesso e dell’ignavia, terra quindi prospera per essere cassa di risonanza e ricettacolo di ogni genere di nefandezze.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:come ildeglisottovaluta la propaganda russa; Ius Scholae, Forza Italia presenta la propria proposta di legge: “Con 10 anni di scuola dell’obbligo si può aspirare a diventare cittadini italiani”. I dettagli; GPS docenti 2024: dalun passo indietro sull’inserimento con riserva degli abilitandi dopo il 30 giugno. Conferma per i titoliin attesa di riconoscimento; Perché in Italia non ci sono grandi aziende di videogiochi?; Multe prese in Italia, alcuni stranieri non le pagano:chi sono; Tajani: “La pace che vuole l’Italia”; Approfondisci 🔍

Nuovo concorso al Ministero degli Esteri per laureati: ecco bando, requisiti e come partecipare

(informazione.it)

Attivo nuovo bando MAECI: ecco tutto ciò che c'è da sapere. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha indetto un nuovo concorso da 12 posti – per titoli ed esami ...

Ministro Esteri sloveno, Italia interessata a Krsko 2

(ansa.it)

Il ministro degli Esteri sloveno Tanja Fajon ha dichiarato oggi che l'Italia sarebbe interessata a partecipare al progetto di costruzione di un secondo reattore alla centrale nucleare di Krsko, se il ...

Naim Qassem: ecco chi è il nuovo segretario generale di Hezbollah

(tpi.it)

A più di un mese dall’uccisione di Hassan Nasrallah in un attacco aereo di Israele a Beirut, che ha infiammato la guerra in Libano, il gruppo armato sciita Hezbollah ha un nuovo leader: si tratta di ...

Dossierraggio, Meloni riceve Piantedosi: ecco la stretta a cui pensa il governo

(msn.com)

Dopo il caso dossieraggio all'attenzione della procura di Perugia, quello delle violazioni della privacy a Bari attraverso l'accesso ai conti bancari e l'ultimo emerso con l'inchiesta milanese sull'ha ...