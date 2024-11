tromba d’aria di agosto aveva abbattuto l’intera recinzione, con le pietre antiche cadute rovinosamente a distruggere le tombe. In questi giorni i Lavori. Prosegue infatti spedito il cantiere di recupero del cimitero di Settepolesini, gravemente colpito dalla tromba d’aria dell’agosto 2022. La ditta esecutrice dei Lavori, Emiliana Restauri, ha già ultimato la realizzazione del lato sinistro del muro perimetrale, mentre da giovedì mattina si è spostata sul lato destro con la realizzazione delle fondazioni, cui farà seguito la totale ricostruzione del muro. Un intervento atteso dalla comunità frazionale che, oltre a vedere danneggiato il camposanto, aveva anche dovuto subire la rottura di alcune lapidi sempre a causa della tromba d’aria. Ilrestodelcarlino.it - Danni dopo la tromba d’aria. Lavori di recupero a Settepolesini Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: BONDENO Due anni fa ladi agosto aveva abbattuto l’intera recinzione, con le pietre antiche cadute rovinosamente a distruggere le tombe. In questi giorni i. Prosegue infatti spedito il cantiere didel cimitero di, gravemente colpito dalladell’agosto 2022. La ditta esecutrice dei, Emiliana Restauri, ha già ultimato la realizzazione del lato sinistro del muro perimetrale, mentre da giovedì mattina si è spostata sul lato destro con la realizzazione delle fondazioni, cui farà seguito la totale ricostruzione del muro. Un intervento atteso dalla comunità frazionale che, oltre a vedere danneggiato il camposanto, aveva anche dovuto subire la rottura di alcune lapidi sempre a causa della

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:d'aria in Versilia,a bagni e spiagge evacuate; Rovigo,d'aria improvvisa: devastate auto e tetti,ingenti anche nella Bassa Padovana. Zaia: «Stato d'emergenza»; Marina di Grosseto, lad’aria semina distruzione: «Scena terrificante». La conta dei– Video; Val Seriana, tetti scoperchiatilad'aria. Le immagini dal drone; Torre del Greco,lad'aria si contano i «da 100mila euro»;lad'aria. Via le piante che minacciano corso d'acqua e linea elettrica; Approfondisci 🔍

Tromba d'aria in Versilia, danni a bagni e spiagge evacuate

(msn.com)

Ci sono stati alcuni bagni che hanno subito danni alle attrezzature ... A Lido di Camaiore un'improvvisa tromba d'aria durata qualche minuto ha fatto scappare i clienti dentro i bar e fatto ...

Italia, tromba d’aria travolge la città: i primi aggiornamenti (1 / 2)

(donna.fidelityhouse.eu)

Ecco quali sono i primi aggiornamenti nessuno se lo sarebbe mai aspettato qualcosa di davvero molto particolare i dettagli sono davvero importanti qualcosa di assurdo è accaduto.

Violenta tromba d’aria provoca danni, la Sindaca: “Non uscite di casa…”. Ecco dove – VIDEO

(centrometeoitaliano.it)

La giornata di oggi, sabato 18 ottobre 2024, è caratterizzata dal forte maltempo nel nostro Paese. La saccatura giunta sul Mediterraneo centro-occidentale sta alimentando una circolazione di ...

Cronaca Meteo Roma: tromba d'aria colpisce Santa Severa, il Video

(ilmeteo.it)

Una tromba d'aria ha interessato la zona di Santa Severa nella mattinata di giovedì 3 ottobre recando danni alla stazione ferroviaria. Il VIDEO in alto.