Crollano pezzi di cornicione da una chiesa in via del Corso a Roma | un ferito l' area transennata

A Roma, in via del Corso, alcuni pezzi di cornicione della chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria sono crollati, ferendo leggermente un uomo

Roma, crolla pezzo di cornicione di una chiesa in via del Corso: ferito un uomo e strada transennata

Cadute alcune parti di cornicione dalla chiesa dei Santi Nomi di Gesu' e Maria in via del Corso, al centro di Roma. Un uomo è rimasto leggermente ferito e portato in ospedale. Sul ...

Si stacca pezzo di cornicione da una chiesa a via del Corso: ferito un uomo di 51 anni

Un uomo di 51 anni è rimasto ferito dopo che un pezzo di cornicione si è staccato dalla Chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria, a via del Corso, nel ...

Crollano parti del cornicione di una chiesa nel centro a Roma, ferito un uomo

Cadute alcune parti di cornicione dalla chiesa dei Santi Nomi di Gesu' e Maria in via del Corso, al centro di Roma. Un uomo è rimasto leggermente ferito e portato in ospedale. (ANSA) ...

Roma, crollano parti del cornicione di una chiesa in via del Corso: ferito passante

Sul posto pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia Locale e vigili del fuoco che hanno disposto il transennamento dell'area Cadute alcune parti di cornicione dalla chiesa… Leggi ...