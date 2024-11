Circumvesuviana per problemi al materiale rotabile. Capasso (Assoutenti): "Disservizi vergognosi" Fanpage.it - Circumvesuviana ferma oggi 1 novembre: “Sospesi tutti i treni” Leggi tutto su Fanpage.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Fanpage.it: Fermi i treni dellaper problemi al materiale rotabile. Capasso (Assoutenti): "Disservizi vergognosi"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:1 novembre: "Sospesi tutti i treni"; Linea 1, il treno siin galleria e i passeggeri devono raggiungere la stazione a piedi - VIDEO;, tratte cancellate e treni in avaria. E sianche un bus sostitutivo;, treno in avaria e persone a piedi sui binari: "Un botto e si è fermato". Lineaper 5 ore, ripartita alle 17; Scioperoa Napoli: Eavlinee vesuviane e flegree;- Tratta Baiano-Napoli: gli orari dei servizi sostitutivi (periodo 1 luglio - 10 settembre 2024); Approfondisci 🔍

Circumvesuviana, treno in avaria e persone a piedi sui binari: “Un botto e si è fermato”. Linea ferma per 5 ore, ripartita alle 17

(fanpage.it)

Treno della Circumvesuviana sulla Napoli-Sarno in avaria. Persone a piedi sui binari. Linea ferma per 5 ore: circolazione regolare dalle 17. I comitati pendolari: “Scoppiato un pantografo. Ora basta, ...

Circumvesuviana, si ferma treno: interrotta una tratta

(ilmattino.it)

Ancora disagi per le persone che si servono delle linee della Circumvesuviana. A causa del blocco di un convoglio, infatti, è interrotta una tratta lungo la Napoli-Poggiomarino.

Treno Circumvesuviana fermo per avaria: saltano diverse corse

(ilfattovesuviano.it)

Nel tardo pomeriggio di oggi, i passeggeri della Circumvesuviana hanno dovuto affrontare una serie di disagi a causa di un’avaria che ha fermato un treno ...

Circumvesuviana in avaria: i pendolari costretti a scendere e camminare sui binari per raggiungere la prossima stazione ferroviaria

(msn.com)

A piedi, camminando sui binari della Circumvesuviana. È l'odissea al quale sono stati costretti i passeggeri di un treno in avaria che stava percorrendo la tratta della Circumvesuviana ...