Circo attaccato dagli animalisti, ma la giovane circense si difende: “Solo cura e amore per gli animali, venite a vedere” (Di venerdì 1 novembre 2024) Lodi – “Ci accusano di maltrattare gli animali al megafono, ma questo è un reato! Per noi sono parte della famiglia e di un’azienda: stressarli, oltre che spregevole, sarebbe anche controproducente! Basta stereotipi!”. A parlare è Genoveffa Marino, classe 1984, una circense arrivata a Lodi che invita a una riflessione sull’eterna lotta tra Circo e animalisti: “Non tutti i circhi sono ‘lager’, nei tendoni c’è anche cura e molto amore”. L’artista, in questi giorni, si è aperta all’esterno nonostante una manifestazione animalista contro la presenza di animali nella sua attività e ha persino accolto l’attivista Tamara Majocchi, di Lodi che dopo aver organizzato con il Fronte animalista news la protesta del 26 novembre 2024, ha voluto vederci chiaro scoprendo, alla fine, che “non si deve fare di tutta l’erba un fascio”. Ilgiorno.it - Circo attaccato dagli animalisti, ma la giovane circense si difende: “Solo cura e amore per gli animali, venite a vedere” Leggi tutto su Ilgiorno.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Lodi – “Ci accusano di maltrattare glial megafono, ma questo è un reato! Per noi sono parte della famiglia e di un’azienda: stressarli, oltre che spregevole, sarebbe anche controproducente! Basta stereotipi!”. A parlare è Genoveffa Marino, classe 1984, unaarrivata a Lodi che invita a una riflessione sull’eterna lotta tra: “Non tutti i circhi sono ‘lager’, nei tendoni c’è anchee molto”. L’artista, in questi giorni, si è aperta all’esterno nonostante una manifestazionesta contro la presenza dinella sua attività e ha persino accolto l’attivista Tamara Majocchi, di Lodi che dopo aver organizzato con il Frontesta news la protesta del 26 novembre 2024, ha voluto vederci chiaro scoprendo, alla fine, che “non si deve fare di tutta l’erba un fascio”.

A Lodi l'artista circense Genoveffa Marino dà battagli agli stereotipi: "Dai controlli fino ai trasferimenti di pochi chilometri per non stressare lo zoo: gli animali sono parte della famiglia"

