Quotidiano.net - Carlo Calenda (Azione): “Basta parlare di formule elettorali. Occupiamoci di auto e nucleare”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Roma, 1 novembre 2024 – Senatore, leader di, dopo il risultato ligure e in vista delle prossime Regionali, come pensa vada affrontato il tema della coalizione di centrosinistra? “Di questa ininterrotta discussione su come lambiccare campi larghi o stretti a tre anni dalle elezioni credo non freghi nulla a nessuno., smettiamola. Se si trovano candidati in gamba, come de Pascale o Proietti, si appoggiano. Ma l’opposizione deve smettere di ragionare in modocentrato. Perché questo governo non sta facendo niente tranne distribuire delle mance e declamare slogan sulla sicurezza o il potere di acquisto: tutte balle. Mentre gli elettori scolarizzati, professionisti e ceti medi, stanno abbandonando le urne. Questo rischia di portare a un collasso democratico”. Il segretario dinegli studi televisivi LA 7, 19 settembre 2024.