Ilgiorno.it - Bianca Balti per la prima volta senza capelli per la chemio: “I’m always a bit*h”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Lodi, 1 novembre 2024 – “Once a bad bitch,a bad bitch”, scrivesui suoi social mentre si mostra con la testa completamente calva, cambio look obbligato dallaterapia. Una frase che tradotta sarebbe tipo “Unastron*a, sempre stron*a”, un modo, l’ennesimo, di urlare al mondo che no, questo tumore alle ovaie non la ferma, non la cambia. L’annuncio del tumore La mutazione genetica BRCA1 L’annuncio del tumore La super top model lodigiana classe 1984 a metà settembre aveva annunciato via social di aver scoperto di avere un cancro ovarico al terzo stadio. E fin da subito ha fatto sì che il suo viaggio attraverso le cure (intervento chirurgico eterapia), raccontato sui social, fosse un messaggio di forza, amore per la vita e speranza. "Ho un lungo percorso davanti a me, ma so che lo sconfiggerò.