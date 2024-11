Beirut:no di Israele a piano tregua Usa - 19.00 L'iniziativa americana per un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah è fallita perché il premier israeliano Netanyahu ha respinto la road map del Libano che era stata concordata con l'inviato Usa, Hochstein. Lo ha dichiarato il presidente del parlamento libanese,Berry, a un quotidiano panarabo. La trattativa riprenderà dopo le elezioni Usa, ha detto. "Hochstein non ha comunicato nulla dopo essere partito da Israele":lo aveva "promesso" visitando Beirut nel caso avesse visto elementi positivi in Israele. Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it (Servizitelevideo.rai.it - venerdì 1 novembre 2024)- 19.00 L'iniziativa americana per un cessate il fuoco trae Hezbollah è fallita perché il premier israeliano Netanyahu ha respinto la road map del Libano che era stata concordata con l'inviato Usa, Hochstein. Lo ha dichiarato il presidente del parlamento libanese,Berry, a un quotidiano panarabo. La trattativa riprenderà dopo le elezioni Usa, ha detto. "Hochstein non ha comunicato nulla dopo essere partito da":lo aveva "promesso" visitandonel caso avesse visto elementi positivi in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Bombe sue Gaza. Hezbollah risponde con razzi. NYT: Khamenei ha ordinato di attaccare- Il premier Netanyahu non intende fermare la guerra in Libano perchè "ritiene accettabile le perdite dell'esercito israeliano rispetto a ciò che sta ottenendo; Raid dia sud di. No vaccini Gaza; Idf: ucciso capo quartier generale Hezbollah a; Con l'uccisione del leader di Hamas e il raid ainnesca l'escalation in Medio Oriente. L'Ue: "No a esecuzioni extragiudiziali"; Medio Oriente, attacco israeliano contro il centro di: 9 morti;entra in Libano, Idf: attacchi mirati e limitati. Usa: operazioni in linea col diritto alla difesa - LIVE; Approfondisci 🔍

Bombe su Beirut e Gaza. Hezbollah risponde con razzi. NYT: Khamenei ha ordinato di attaccare Israele

(msn.com)

Negoziati a Il Cairo: Hezbollah e Hamas chiedono un piano globale di cessate il fuoco Delegazioni del movimento islamico palestinese Hamas e di Fatah, il principale partito al governo dell'Autorità na ...

Beirut, 'espandendo i raid Israele rifiuta la tregua'

(msn.com)

(ANSA) - BEIRUT, 01 NOV - Il premier libanese Najib Mikati ha criticato oggi "l'espansione" degli attacchi di Israele contro il suo Paese, affermando che essi indicano un rifiuto degli sforzi per una ...

Israele in allerta per un possibile attacco dall'Iran. '24 morti in raid nell'est del Libano'

(ansa.it)

Sono almeno 10 gli attacchi aerei lanciati da Israele sulla periferia meridionale di Beirut. Lo riferisce al Jazeera. Due i morti finora segnalati e quattro i feriti. Nelle prime ore del mattino, ...

Nuovo raid israeliano sulla periferia sud di Beirut

(ansa.it)

L'aviazione israeliana è tornata ad attaccare la periferia sud di Beirut, dopo che l'esercito ha chiesto l'evacuazione ... che gli Stati Uniti sono pronti a a difendere il personale americano, Israele ...