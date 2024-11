Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, tensione alle stelle: auto dei giocatori prese a colpi di mazze e bastoni nella notte

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it:Piceno, 1 novembre 2024 – Laresta altissima in casaalcuni ignoti sono penetrati all'interno del Picchio Village per vandalizzare alcunedei. Armati disono stati ingenti i danni causati ad alcune vetture appartenenti a qualche elemento della prima squadra. Il gruppo, nonostante il 'finto' ritiro annunciato dalla societàgiornata di lunedì, in questa delicatissima fase pare stia alloggiando in una vicina località della Val Vibrata per poi proseguire regolarmente glinamentisolita struttura sportiva che quotidianamente ospita da anni il lavoro giornaliero dei bianconeri.