Anni di abusi su 7 bambine nei guai un adepto dei Testimoni di Geova | Una vittima ferita da un coltello

Un'inchiesta della procura di Firenze arrivata davanti al Gip Gianluca Mancuso accusa un esponente dei Testimoni di Geova. Che avrebbe abusato per Anni di sette bambine. Il 41enne era un amico delle famiglie. E una delle piccole è stata anche ferita con un coltello. «È un gioco, non dovete raccontarlo», diceva secondo l'accusa alle bimbe. All'epoca dei fatti l'accusato aveva 31 Anni. E le presunte violenze sarebbero andate avanti per 4. La storia è cominciata nel 2014 in una delle Sale del Regno. Ovvero le chiese dei Testimoni di Geova sparse sul territorio. Lì l'uomo ha cominciato a perpetrare il suo «disegno criminoso». Conquistando prima di tutto la fiducia delle famiglie. E poi quella delle minori. Un rapporto di amicizia L'allora 31enne, racconta il Quotidiano Nazionale, si proponeva per accompagnarle a casa o fare da baby sitter.

Sette bambine, tutte di origini straniere, tutte minorenni – la più piccola è nata nel 2008, la più grande nel 2004 –, sono state abusate da un uomo, all’epoca dei fatti 31enne, per quattro anni ...

