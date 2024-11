chiamato Valentino Rossi e ho deciso in mezzo secondo”. Andrea Iannone, tornato in MotoGP dopo 5 anni di assenza, in pista in Malesia per il team Pertamina VR46 per sostituire Di Giannantonio Il venerdì di Sepang restituisce alla stampa un Andrea Iannone sicuramente più convinto e con le idee più chiare, dopo i primi due turni del weekend (chiusi rispettivamente al nono posto nelle FP1 e al ventunesimo nelle Pre Qualifiche). Il pilota italiano, ritornato nel paddock e in sella ad una MotoGP dopo 5 anni di assenza, si dice soddisfatto, ma è consapevole di dover lavorare ancora molto “Sicuramente nel primo turno abbiamo iniziato nel modo migliore, ma abbiamo cambiato le gomme per la distanza e per la sensazione. Questa mattina abbiamo iniziato con le gomme della gara e per sicuramente molti piloti hanno iniziato con le nuove e hanno fatto una grande differenza all’inizio. Metropolitanmagazine.it - Andrea Iannone ritorna in MotoGP: “Mi ha chiamato Valentino Rossi e ho deciso in mezzo secondo” Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Metropolitanmagazine.it: “Mi hae hoin”., tornato indopo 5 anni di assenza, in pista in Malesia per il team Pertamina VR46 per sostituire Di Giannantonio Il venerdì di Sepang restituisce alla stampa unsicuramente più convinto e con le idee più chiare, dopo i primi due turni del weekend (chiusi rispettivamente al nono posto nelle FP1 e al ventunesimo nelle Pre Qualifiche). Il pilota italiano,to nel paddock e in sella ad unadopo 5 anni di assenza, si dice soddisfatto, ma è consapevole di dover lavorare ancora molto “Sicuramente nel primo turno abbiamo iniziato nel modo migliore, ma abbiamo cambiato le gomme per la distanza e per la sensazione. Questa mattina abbiamo iniziato con le gomme della gara e per sicuramente molti piloti hanno iniziato con le nuove e hanno fatto una grande differenza all’inizio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:e il ritorno innel GP Malesia: il commento dopo le prove libere; Sì,ancora c'è. Primo giorno a testa alta dopo l'azzardo del ritorno in2024. Ufficiale:torna in, in VR46 dal GP della Malesia (in pista fra 4 giorni!): "Sfida folle" [VIDEO];torna in: corre in Malesia con la Ducati del team VR46;Malesia: gli orari TV per seguire il penultimo round stagionale; È ufficiale:torna ina Sepang; Approfondisci 🔍

Iannone e il ritorno in MotoGP…"

(informazione.it)

MotoGP 2024. GP della Malesia. Andrea Iannone racconta i retroscena del suo ritorno: "Ho detto sì a Vale senza pensarci, sono grato. Ieri mi hanno spiegato un po' la moto ed ho chiesto: "Dove si guida ...

MotoGP, Andrea Iannone ritorna a Sepang: “Una sfida folle e complessa, onorato dell’opportunità”

(oasport.it)

Non trattiene l’emozione Andrea Iannone poche ore prima del suo ritorno in MotoGP. Il pilota sarà della partita infatti questo weekend al GP della ...

MotoGP, Andrea Iannone ritorna a…"

(informazione.it)

MotoGP 2024. GP della Malesia. Andrea Iannone racconta i retroscena del suo ritorno: "Ho detto sì a Vale senza pensarci, sono grato. Ieri mi hanno spiegato un po' la moto ed ho chiesto: "Dove si guida ...

Motogp: Iannone 'tornare è un sogno, grazie a Valentino Rossi'

(msn.com)

"Mi ha chiamato Valentino Rossi e ho deciso in mezzo secondo". Andrea Iannone, tornato in Motogp dopo 5 anni di assenza, in pista in Malesia per il team Pertamina VR46 per sostituire Di Giannantonio, ...