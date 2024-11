Alluvione in Spagna: morto José Castillejo, ex giocatore del Valencia (Di venerdì 1 novembre 2024) Sono oltre 200 i morti causati dall`Alluvione nella regione di Valencia, in Spagna. Tra questi, è stata accertata la presenza anche di un calciatore: Leggi tutto su Calciomercato.com (Di venerdì 1 novembre 2024) Sono oltre 200 i morti causati dall`nella regione di, in. Tra questi, è stata accertata la presenza anche di un calciatore:

José Castillejo, ex calciatore del Valencia CF, è morto a soli 28 anni in seguito ai devastanti effetti dell’alluvione che ha colpito duramente la Spagna, causando oltre 158 vittime. Alluvione ...

Ex calciatore del Valencia, José Castillejo è morto a soli 28 anni a causa degli effetti devastanti della Dana, il fenomeno atmosferico che ha colpito gravemente la Spagna, causando più di 158 vittime ...

