Al via l’estensione della rete idrica e gas metano a Levanella

(Di venerdì 1 novembre 2024) Arezzo, 1 novembre 2024 – Al viae gas. Il Sindaco Silvia Chiassai Martini: ”Un impegno storico per garantire il diritto dei servizi primari” Al via, lunedì 4 novembre, i lavori pere gas, nell’area dei vivai. Un intervento che interesserà 3 km di nuovadi gas-, con ben 68 nuove utenze, e 1,2 km diper 37 nuove utenze dell’acqua, con l’obiettivo di dare ai cittadini “pari opportunità” nell’usufruire importanti servizi primari. Il lavori partiranno dall’incrocio tra la SR69, via Righi e via Croce del Ferragalli, poi via del Pinaccio fino all’incrocio con via Campagna, dove la condotta delproseguirà fino all’incrocio con via Vespucci per essere posata singolarmente anche in via di Camminlungo. Un cronoprogrammadurata complessiva di circa 6 mesi.