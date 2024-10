Amica.it - X Factor 2024, il secondo Live stasera in tv: Gaia ospite, le due manche, l’eliminazione

(Di giovedì 31 ottobre 2024) IlShow di Xparte con la carica degli ottimi ascolti dell’esordio e con la conduttrice Giorgia promossa a pieni voti. Ci saranno duee un’eliminazione. Èla superdella puntata, in diretta dalle 21.15 su Sky e in streaming su NOW (ma anche in chiaro). Si accende la gara tra i 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a darsi battaglia sul palco dell’XArena. Paola Iezzi dovrà correggere il tiro dopo che due dei suoi tre concorrenti sono andati in ballottaggio (eliminati i Dimensione Brama, resta in gara Pablo Murphy).