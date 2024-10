Zonawrestling.net - WWE: Il personaggio di Damian Priest potrebbe prendere una nuova direzione

(Di giovedì 31 ottobre 2024)ha riscosso molto successo durante il suo periodo da World Heavyweight Champion. Sebbene lo scetticismo iniziale, il wrestler portoricano è riuscito a imporsi in quel di RAW, tenendo alto il valore del suo titolo., adesso, punta a tornare presto campione e la WWE sarebbe intenzionata a sfruttare la sua presa sul pubblico in qualità di face per fargli“una”. Parlando a WrestleVotes Radio a Backstage Pass, JoeyVotes e TC hanno parlato del futuro diin WWE. Entrambi hanno parlato della volontà della WWE di aumentare la visibilità e la popolarità dicercando di spingere il suo merchandising facendolo diventare un face sempre più importante.