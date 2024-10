Vogliono truffare l’assicurazione incendiando la casa: denunciata famiglia di Mugnano di Napoli (Di giovedì 31 ottobre 2024) Napoli, 31 ottobre 2024 – Una rocambolesca quanto pericolosa storia, quella che vede protagonista una famiglia di Mugnano di Napoli: per intascare il premio dell’assicurazione sulla casa, hanno tentato di incendiarle il proprio appartamento mediante un congegno esplosivo artigianale. L’esplosione sarebbe dovuta avvenire tramite un timer collegato a un innesco, posizionato a pochi centimetri da alcuni contenitori di polistirolo altamente infiammabili. Una scarica elettrica avrebbe fatto partire le fiamme alle 14.15, e da lì presumibilmente l’incendio sarebbe divampato da una stanza all’altra. Nello stesso complesso vivono altre famiglie. Analizzando il dispositivo, i carabinieri si sono resi conto di essere intervenuti appena 15 minuti prima dello scoppio. Quotidiano.net - Vogliono truffare l’assicurazione incendiando la casa: denunciata famiglia di Mugnano di Napoli Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Una rocambolesca quanto pericolosa storia, quella che vede protagonista unadidi: per intascare il premio delsulla, hanno tentato di incendiarle il proprio appartamento mediante un congegno esplosivo artigianale. L’esplosione sarebbe dovuta avvenire tramite un timer collegato a un innesco, posizionato a pochi centimetri da alcuni contenitori di polistirolo altamente infiammabili. Una scarica elettrica avrebbe fatto partire le fiamme alle 14.15, e da lì presumibilmente l’incendio sarebbe divampato da una stanza all’altra. Nello stesso complesso vivono altre famiglie. Analizzando il dispositivo, i carabinieri si sono resi conto di essere intervenuti appena 15 minuti prima dello scoppio.

