Vigile di Como travolto in moto da un’auto: portato d’urgenza in ospedale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un agente della polizia locale di 30 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto giovedì pomeriggio in via Varesina, a Como. Il Vigile stava viaggiando in moto insieme a un collega quando, all’altezza di via Collina, è stato travolto da una Mercedes guidata da una donna che stava svoltando sulla strada. Le condizioni del trentenne sono piuttosto serie, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, che hanno trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale Sant’Anna. Resterà da ricostruire ora l’esatta dinamica dello schianto e stabilire eventuali responsabilità. Ilgiorno.it - Vigile di Como travolto in moto da un’auto: portato d’urgenza in ospedale Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un agente della polizia locale di 30 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto giovedì pomeriggio in via Varesina, a. Ilstava viaggiando ininsieme a un collega quando, all’altezza di via Collina, è statoda una Mercedes guidata da una donna che stava svoltando sulla strada. Le condizioni del trentenne sono piuttosto serie, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono accorse un’ambulanza emedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, che hanno trasil ferito in codice giallo all’Sant’Anna. Resterà da ricostruire ora l’esatta dinamica dello schianto e stabilire eventuali responsabilità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:diinda un’auto: portato d’urgenza in ospedale; Agente della polizia localein: ferito, non è in pericolo di vita;, pedone investito in via Milano: traffico in tilt; Incidente con auto ribaltata: giovane finisce in ospedale; Notte di incidenti tra giovanissimi. Il più grave a Merone: 20enne in codice rosso ospedale dopo il ribaltamento dell’auto; Incidente in, mortoche scortava la squadra handbike di Zanardi; Approfondisci 🔍

Vigile di Como travolto in moto da un’auto: portato d’urgenza in ospedale

(ilgiorno.it)

L’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio in via Varesina. L’agente della polizia locale, di 30 anni, era insieme a un collega ...

Agente della polizia locale travolto in moto: ferito, non è in pericolo di vita

(laprovinciadicomo.it)

Via Varesina L’incidente all’altezza dell’incrocio con via Collina. Travolto da un’auto ...

Ragazzo finisce con la moto sotto il camion: grande spavento questa mattina ad Erba

(ciaocomo.it)

Incidente alle 9,30 in via Milano per cause da accertare: le condizioni del giovane sono serie, in ospedale in prognosi riservata.

Luciano Dal Sasso, travolto in moto da un camion, muore a 67 anni dopo due mesi di agonia. La figlia: «Ciao papà, ci rivedremo»

(ilgazzettino.it)

Luciano Dal Sasso il 9 agosto scorso era in sella alla sua moto lungo la Provinciale 51, a Pozzoleone, quando all'altezza di un incrocio era stato travolto da un camion della nettezza urbana ...