VIDEO Salerno l’ultimo saluto al cardinale Martino

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Non ha risparmiato energie per testimoniare la sollecitudine del Papa per le sorti e per il bene dell’umanità”: con queste parole ilRe ha ricordato ieri nella Basilica Vaticana, dove sono stati celebrarli i funerali delRenato Raffaelemorto lo scorso 28 ottobre all’età di 91 anni, la figura del prelato che, nato a, ha fatto ritorno oggi nella sua città, dove nella cattedrale si è svolto un secondo momento dialla presenza anche dei familiari. Un uomo sensibile ai problemi sociali alla difesa dei diritti umani che si è speso a difesa della famiglia e della pace è stato ricordato nel corso della cerimonia funebre. La salma sarà tumulata nella cappella che già ospita le spoglie dell’arcivescovo Pollio.