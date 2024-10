Venom | The Last Dance uno spot tv rivela il colpo di scena finale!

Leggi tutto 📰 Cinefilos.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024): The, unotvildi! La Sony Pictures ha diffuso un nuovotelevisivo per: The, e ci offre un primo sguardo ufficiale al team di simbionti che si riunisce verso la fine del film per combattere lo Xenophage. Sebbene alcuni di questi simbionti abbiano un nome (il Dottor Payne di Juno Temple diventa Agony, per esempio), altri sembrano essere la somma di personaggi dei fumetti o forse creazioni completamente nuove. Uno sembra sicuramente essere basato su Toxin, e gli ultimi due sembrano essere versioni di Phage e Lasher. Tutto quello che c’è da sapere su: Thecon Tom Hardy In: The, Tom Hardy torna a vestire i panni di, uno dei personaggi più grandi e complessi della Marvel, per l’ultimo film della trilogia. Eddie esono in fuga.